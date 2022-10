Perrito se "petrificó" del susto tras observar decoraciones de Halloween en la entrada de una casa

En redes sociales se difundió un video en el que un perrito llamado Maverick, de raza labrador, adoptó una particular postura tras encontrarse con unos gatos decorativos de Halloween en la entrada de una casa.

El inusual momento tuvo lugar en Texas (Estados Unidos) y fue compartido en la plataforma TikTok. En este se evidencia cómo el can quedó en medio de estos objetos, mientras paseaba con sus dueños.

El animal sorprendió a sus propietarios tras adoptar la extraña posición, y es que, según las imágenes, parecía que estaba petrificado.

Aunque el can permaneció en esa postura por unos cuantos minutos logró reaccionar cuando uno de sus dueños se acercó a él.

Fue tanta la popularidad del video que ya alcanzó millones de visitas y se difundió de sobremanera en la web.

Es por esto que llamó la atención del medio CNN, el cual consultó con un experto en labradores tras los múltiples comentarios que desató la publicación. Pues muchos usuarios tacharon de maltrato animal lo ocurrido y calificaron a los dueños del perrito como irresponsables.

El hombre expresó que la postura adquirida por el can no significó nada fuera de lo común, y que las personas pueden tener una perspectiva negativa porque no es tan frecuente en este tipo de razas.

“Maverick estaba señalando, no estaba asustado. Su cola ni siquiera estaba metida dentro de sus patas. Todo es cuestión de instinto, él tan solo señalaba a su 'presa'”, concluyó.