Perrito siguió un carro intentando volver con las mujeres que lo abandonaron en la calle

La triste escena fue captada por un hombre en México, que compartió el video para poner en evidencia a las indolentes dueñas del animal.

“Claramente se ve cómo el perro quiere entrar al carro y ellas lo ignoraron”, posteó Josu Coria junto a las imágenes que despertaron la indignación de varias personas.

En el video se ve cómo el can, aún con el collar puesto, se detiene junto al vehículo durante un semáforo en rojo esperando a que sus dueñas le abran la puerta. Ellas, sin embargo, avanzan como si nada mientras que el animal inicia una carrera por alcanzar el automotor.



Una usuaria le preguntó a quien grabó el video qué había pasado con el perro, a lo que él contestó: “siguió corriendo atrás del carro. Una chica que también vio la situación me dijo que iría a ver si lo podía resguardar. La encontré a la chica y me dijo que le perdió la pista”.

El hombre, que aún no sabe qué suerte corrió la desesperada mascota, dijo: “Espero de todo corazón perrito que alguien con un gran corazón te esté sirviendo agua y ofreciendo una cobija como camita, que al despertar estés moviendo la colita y te den de comer, que encuentres pronto a tu familia “manada”. Que los protejas cuando más lo necesiten y que te hagan cariños cuando tú lo necesites... ¡Lo espero con todo el corazón!”.