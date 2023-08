Perro baleado en la cabeza es adoptado por una maestra: "Nos enseñó resiliencia, amor y perdón"

Un cachorro de tan solo 10 meses que fue baleado en la cabeza encontró un nuevo sentido para su vida, después de que una maestra decidiera darle un nuevo hogar . La mujer, que había acabado de perder a un perro, vio en este peludo la oportunidad de llenar de nuevo su casa de amor.



La Sociedad Protectora de Animales de Kentucky compartió el caso de Magic, un cachorro de pastor alemán que hace 8 meses llegó al lugar tras ser encontrado moribundo por miembros del Louisville Metro Animal Services.

Al verlo le encontraron una bala en la cabeza y, por la forma de la herida, determinaron que el perro estaba mirando a su victimario al momento del disparo.

"La bala entró por encima de su ojo, atravesó su cavidad nasal y le atravesó la lengua, antes de romperle la mandíbula inferior", comentaron los especialistas.



Para poder salvarlo, debieron hacer una cirugía de emergencia para cerrar sus heridas, extraer fragmentos de hueso y dientes y reparar su lengua. Posteriormente, debió ser sometido a otra cirugía dental para extraer los fragmentos de bala que quedaban en su mandíbula.

El pequeño perro, de tan solo dos meses, debió comenzar un riguroso proceso de recuperación, donde las heridas en la mandíbula hacían que hasta el comer fuera doloroso. Pese a ello, el animal continuaba luchando y lentamente su cuerpo comenzó a ponerse mejor.

"Una vez que Magic estuvo estable y comía solo, ingresó a un amoroso hogar de acogida con un miembro del personal de KHS. Allí pudo comenzar a curarse no solo de sus heridas físicas, sino también emocionales. Lo más impresionante es que Magic nos mostró que su personalidad amorosa y atenta no tiene límites, a pesar de todo lo que ha sufrido a manos de los humanos", comentaron los recatistas.

Añadieron que la encantadora mascota les ha enseñado a "enfrentar la tragedia con resiliencia, amor y perdón".

Tras más de medio año internado, la historia de Magic se llenó de magia cuando una maestra local decidió abrirle las puertas de su hogar.

"Para sorpresa de nadie, se enamoraron de Magic, y finalizaron su adopción. Ahora Magic finalmente puede dejar atrás su pasado", comentó el personal del centro, el cual se reunió para celebrar la nueva vida del valiente perro.

Melanie Gilzene, la nueva madre perruna, contó a Good Morning America que adoptar a un nuevo perro no estaba en sus planes, especialmente después de la pérdida de su anterior mascota; sin embargo, cuando vio la historia de Magic en Facebook sintió que el can debía ser parte de su familia.

"Siempre he tenido un corazón para los animales y este en particular simplemente se merece una gran vida y sé que puedo dársela, así que me apresuré a llamarlos rápidamente para poner en marcha este asunto de crianza", dijo Gilzene.

La mujer contó que el perro se ha adaptado perfectamente a su hogar, e incentivó a otros a abrirles las puertas a alguna de las tantas mascotas que buscan un lugar amoroso en donde pasar sus vidas, señalando que "si estás dispuesto y eres capaz de tener un animal en tu casa, serás bendecido doblemente".