Perro fue velado en un ataúd y su particular ceremonia enciende las redes

Como un humano cualquiera, el can recibió el servicio funerario en el estado de Bahía, Brasil.

Fue el medio Correio24horas que dio a conocer la imagen y la historia del animal, a quien le diseñaron un féretro a su medida y lo llenaron de flores, en estilo de ‘cama’, a petición de sus dueños.

Pasaron muy pocas horas para que la imagen se volviera viral no solo en Facebook, medio donde salió la publicación, sino en el resto de plataformas. Muchas opiniones encontradas se mantuvieron entre usuarios y amantes de los animales respecto a si es correcto o no la realización de este tipo de actos.

“Tengo a mi Bobby y no puedo imaginarlo muerto, no voy a hacerle un velorio, mas solo sé que me voy a desbaratar en lágrimas. No estoy contra, cada uno con su muestra de amor por su mascota”, comentó una usuaria del medio en la publicación.

El Servicio de Asistencia Familiar de Bahía, empresa que vendió el cajón donde fueron puestos los restos del animal, aclaró al medio que “solo realizan ceremonias y velaciones para humanos”, y aclaró que “se llegan a prestar servicio de venta de cajones para mascotas sin ceremonias y rituales”.

“Nuestros espacios obedecen todas las reglas sanitarias y son usados únicamente para velorios humanos. El respeto al cliente será siempre nuestro principal valor”, finalizó.

Aún son inciertas las razones de la muerte del perro, sin embargo, mensajes de apoyo se hicieron notar en la publicación en Facebook de la página del medio, tales como: “Digno de un buen sepelio porque son muchos mejores que los seres humanos” y “Se lo merece”, entre otros, abrieron el debate de si este tipo de actos humaniza o no a los animales.