Perro le hizo pataleta a su dueña por ponerlo a dieta

“No te daré más, no te estás muriendo de hambre”, le dice la mujer al bulldog francés en un video que acumula millones de reproducciones.

Cashew, al igual que miles de perros de esta raza, sufre de sobrepeso, por lo cual su dueña lo llevó al veterinario, quien le mandó, además de hacer ejercicio, bajarle a las porciones de comida en el día.

Ella grabó un video en el que se ve cómo el bulldog aúlla después de ver su tazón vacío.

La mujer le repite constantemente a su mascota que no le dará más comida, mientras que el animal no hace más que lamentarse y mirar su recipiente, a la espera de que su ama se compadezca.

“No, acabaste tu porción. Ya no hay más, muévete de ahí; no te daré más, no te estás muriendo de hambre”, le repite en el video.

Al registrar el cómico momento, la ama de Cashew no puede contener la risa de ver el berrinche que hizo el can porque no le daban más concentrado.

Aunque el video fue publicado hace un mes, sigue acumulando reproducciones, más de 7 millones, 163 mil me gustas y 14 mil comentarios en YouTube, en los que muchos cibernautas le piden a la mujer que se compadezca del pobre y le dé más comida.