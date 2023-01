¡Perro malo! Activó el microondas y provocó un incendio en la cocina

Si bien el animal activó el aparato, la "culpa" es de su dueño por dejar un paquete de panecillos adentro.

El propietario de la vivienda y del animal no estaba presente en el momento del incidente, registrado en Inglaterra. Sin embargo, se dio cuenta a través de una cámara instalada que tiene contacto con su teléfono.

Según los bomberos de Essex, el electrodoméstico estaba sobre una mesa y el can, en una travesura, activó sin querer el microondas. La emergencia se extendió por el paquete que tenía adentro.

Por fortuna el incendio fue pequeño y el perro, de raza husky, salió ileso. Las autoridades advirtieron que, aunque se pueda ver gracioso, pudo haber ocasionado una tragedia.

"Nuestro consejo es mantener siempre su microondas limpio y libre de desorden o comida y cualquier empaque. Los animales o los niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que cree, así que no corra el riesgo", dijo en un comunicado el cuerpo de Bomberos.