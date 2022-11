Pillado: olvidó quitar el bluetooth del carro y su esposa lo descubrió siendo infiel

En México, una mujer descubrió la infidelidad de su esposo después de que este olvidó apagar el bluetooth del carro, que estaba conectado a su teléfono. Toda la conversación que sostenía por celular con la otra persona fue escuchada por su pareja.



En un video se observa que el hombre se bajó del vehículo para hablar con su amante a "escondidas"; sin embargo, su esposa sin querer se percató del audio que el sujeto escuchaba desde la calle, todo gracias al bluetooth.

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o qué?", se escucha decir a la amante. Aunque dicho video fue compartido en 2020, sigue siendo tendencia en las redes sociales.



"Más rápido cae un mentiroso que un cojo", "bendito Bluetooth 😂", "descansa en paz, infiel", "cómo dicen los Hermanos Gasca: "Después no digas que no te avisamos 😂😂"y "me imagino que lo negó 😡😡😡", fueron algunos comentarios.