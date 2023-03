Podcasters se salvan por centímetros de ser atropellados mientras hacían transmisión en vivo

Dos podcasters se llevaron el susto de sus vidas cuando estaban grabando una transmisión en vivo en una cafetería de Houston, Estados Unidos, y se salvaron, por pocos centímetros, de ser atropellados por una camioneta.

Podría leer: Niño de 2 años se salvó de morir tras ser atropellado por un camión cisterna en vía de Santander

Nate Reeves, cuyo pódcast se llama ‘November Romeo’ y habla con sus invitados de fotografía, estaba realizando un capítulo con el fotógrafo local Alexsey Reyes cuando sucedió este incidente en el que afortunadamente nadie resultó herido.

En un video se puede ver que tanto Reeves y Reyes estaban tranquilos haciendo el capítulo, pero al fondo se observa una camioneta negra acercándose hacia ellos y choca contra el vidrio que estaba detrás de los podcasters, quienes se salvaron de resultar arrollados por este vehículo.

"¡Santo cielo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos acaba de pasar, amigo?", se alcanza a escuchar a Nate Reeves luego del sorpresivo momento.

Publicidad

Tras el accidente, las imágenes muestran que varios vehículos policiales y un camión de bomberos llegaron a la cafetería. De acuerdo con las autoridades, el choque ocurrió luego de que la camioneta cruzó un semáforo en rojo y chocó contra otro carro, para posteriormente perder el control y por poco arrollar a los podscasters.

"Un hombre que conducía la Tahoe con dos pasajeros se saltó un semáforo en rojo y luego golpeó a un Ford Escape antes de estrellarse contra el negocio donde había más de una docena de personas adentro", dijo el portavoz de la Policía de Houston, John Cannon.

Podría ser de su interés: Cerdito fue salvado de morir congelado en una calle

Días después, Reyes comentó que todavía estaba procesando este accidente y que encontró fragmentos de vidrio en su pelo y brazos.

Publicidad

“Siento que entré en estado de shock instantáneo. Tenía algunos rasguños inicialmente con vidrio. Encontré fragmentos en mis brazos y cabello más tarde. Cuantos más días pasan, (más) me doy cuenta de lo mal que pudo haber terminado.”, comentó Alexsey Reyes para medios locales.

El video de este hecho se hizo rápidamente viral en redes sociales y recibió cientos de comentarios de varios internautas. “A veces uno se topa con personas que no deberían manejar, “Qué mala suerte” y “No me imagino que me ocurra algo así, qué mala experiencia” fueron algunos de ellos.

Vea el video de este hecho aquí:

Otras notas de #LoMásTrinado: