Poderoso homenaje: con haka, estudiantes agradecen a profesor por 42 años de servicio

La haka es una tradición de la cultura maorí, originaria de lo que hoy es Nueva Zelanda. Son danzas tribales que tienen diferentes significados: de guerra, de bienvenida, de agradecimiento, de nacimiento.

Hoy en día es parte de la cultura de los habitantes de ese país, que la usan en diferentes ocasiones. Es el caso de un homenaje a un profesor de una escuela, por sus 42 años de servicio.



Publicidad

Un video grabado en la secundaria Palmerston North Boys muestra a cientos de niños y adolescentes que interpretan una haka para Mike Lowe, uno de los maestros, quien cumple 42 años de servicio. El hombre se muestra conmovido por la demostración, en la que participan niños de todas las culturas y edades que asisten al centro educativo.

El video ya ha sido reproducido un millón de veces y tiene más de 1.700 comentarios.

“¡Hermoso! Cada vez que veo la interpretación de una haka me gustaría ser neozelandés. ¡Qué tributo!”, “Como maestro también, de una cultura completamente diferente, esto me emocionó hasta las lágrimas. Es un testimonio de verdadero amor de los estudiantes”, “Además de mostrar un gran respeto por su querido maestro, me sorprende que estos chicos de diferentes orígenes culturales se unen todos para interpretar una haka. Integración en el mejor sentido de la palabra”, son solo algunos de los mensajes.

Este es el video que ya es viral.

Publicidad

No es la primera vez que esta secundaria, exclusiva para hombres, se vuelve viral por sus hakas. Durante el entierro del antiguo rector de su colegio, profesores y estudiantes se unieron en la tradicional danza para despedirlo.

Este video ya completa 13 millones de visualizaciones y 3.900 comentarios.