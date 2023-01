“¿Podrías traerme pelo ondulado, por favor?”: la conmovedora carta de Navidad de un niño con cáncer

Cuántos regalos materiales se piden al Niño Dios o a Papá Noel, pero el del pequeño Zac es, tal vez, de los pocos que hacen que esta fecha tenga sentido.

Zac Oliver, de cuatro años y con leucemia infoblástica, tendrá que pasar la Nochebuena y la Navidad, lejos de casa. Y es que su lucha contra el cáncer no da tregua.

Su cabeza, desarropada por efecto de las quimioterapias, siente el frío de la enfermedad. Será por eso que Zac escribió, tal vez, la carta de Navidad más corta y emotiva que remece a miles de usuarios en las redes sociales.

“Querido Papá Noel, espero que estés bien. Mamá dice que he sido un niño muy bueno, así que por favor podrías traerme: 1. Dinosaurios, 2. La patrulla canina y 3. Pelo – Por favor, ¿podrías hacerlo ondulado?”.

Hannah, la madre de Zac, no sabía si reír o llorar al leer el mensaje y decidió compartirlo en las redes sociales, como una forma de transmitir el verdadero significado de la Navidad en la vida de las personas.