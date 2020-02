Policía se cansó de conductores ruidosos y así los castigó en la capital mundial del pito

El sonido de las bocinas era tan insoportable que las autoridades decidieron penalizar a los impacientes con lo que más les doliera.

Sin importar que el semáforo esté en rojo, los conductores en las calles de Bombay, en la India, pitan como si eso los ayudara a llegar más rápido a sus destinos.

Tanto ruido hizo que la Policía se irritara, al punto que diseñó un plan para castigar ejemplarmente a los amigos de la bocina.

Instalaron un sistema de semáforos para detectar el nivel de decibeles en las principales avenidas. Si superaba los 85, la penalización se hacía efectiva ahí mismo.

El escarmiento consistía en reiniciar el conteo del semáforo en rojo y todos los conductores se veían obligados a aguardar el doble de tiempo a que la luz cambiara a ver, para seguir la marcha.

El lema de la campaña no podía ser otro: “Cuanto más toque el pito, más tendrá que esperar”. Y con ñapa: “Siéntase libre de pitar, si no le importa esperar”.

El video viral, publicado por la Policía de Bombay en Twitter, ha sido reproducido más de 3,4 millones de veces.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020