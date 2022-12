“Pon tu cara para que la golpeen”, dura campaña contra maltratadores

¿Golpes que matan las ganas de ir a ver fútbol americano? Así se plantea en las redes sociales el drama de la violencia doméstica que ha enlodado la nueva temporada de fútbol americano profesional en los Estados Unidos.

Algunas estrellas de la NFL se han visto involucradas en escándalos de maltrato intrafamiliar, entre ellos el jugador Ray Rice, de quien el portal TMZ filtró un video en el que se ve cómo golpea a su pareja hasta dejarla inconsciente.

Usuarios de redes sociales como Twitter aprovecharon este aviso publicitario de Covergirl para alterarlo, hacer montajes y viralizar su campaña.

Y es que la firma de cosméticos se autoproclamó patrocinadora oficial de la NFL, invitando a las mujeres a poner su cara de juego (Get your game face on!).

Lo que hicieron los cibernautas fue añadir un ojo morado e hinchado, labios estallados y otras señales de violencia contra la modelo, al tiempo que cambiaban el lema por: “Pon tu cara para que la golpeen”.

Ante este impacto negativo en la imagen de la liga profesional de fútbol americano y la creciente campaña contra sus jugadores asociados a casos de violencia doméstica, Covergirl tuvo que sacar este comunicado:

“Como una compañía que siempre ha apoyado a la mujer y promociona el empoderamiento de la mujer, COVERGIRL cree que la violencia doméstica es completamente inaceptable. Nosotros creamos nuestra alianza con la NFL para celebrar a las más de 80 millones de fanáticas del fútbol americano. Debido a los recientes incidentes, hemos pedido a la NFL que tome acción para resolver estos problemas de violencia doméstica”.

COVERGIRL supports women &

stands for female empowerment. We believe domestic violence is

unacceptable. Read more at http://t.co/d4tG5S37PL. — COVERGIRL (@COVERGIRL) September 16, 2014

Sobre el jugador Rice, lo que se dice es fue suspendido de su equipo por tiempo indefinido, pero que él apelará la decisión.

La sudadera que recuerda una masacre

La cadena de ropa alternativa Urban Outfitters desencadenó una nueva polémica con otra prenda controvertida, una sudadera con motas rojas y el logotipo de la universidad Kent State de Ohio, donde en 1970 murieron cuatro estudiantes por disparos de la Guardia Nacional.

Como en ocasiones anteriores, Urban Outfitters tuvo que disculparse por vender una prenda controvertida y aclarar que la sudadera no aludía al suceso ni simulaba tener manchas de sangre, como se denunciaba en las redes sociales.

"Nos disculpamos por cualquier ofensa que pueda haber causado nuestra sudadera 'vintage' Kent State. Nunca fue nuestra intención aludir a los trágicos sucesos de 1970 y nos entristece que esta haya sido la percepción", dijo la empresa en un comunicado.

En la tragedia de Kent State, ocurrida el 4 de mayo de 1970, murieron cuatro estudiantes y otros nueve resultaron heridos a manos de la Guardia Nacional cuando protestaban contra la invasión estadounidense de Camboya.

Esta sudadera se suma a una larga lista de prendas polémicas de Urban Outfitters que han ofendido a los más diversos colectivos. La última había sido una camiseta con la palabra 'depresión' estampada en varios tamaños y considerada una frivolización de ese transtorno.

Esta tienda, que es algo así como el paraíso de los hipsters, ya está acostumbrada a pedir perdón por sus prendas, siempre en el límite de la ocurrencia. En su lista de ofendidos: los irlandeses, las mujeres con problemas de peso, las asociaciones que luchan contra el alcoholismo, los judíos, y hasta el propio presidente de EE.UU.

En 2010, la cadena hizo saltar todas las alarmas al vender una camiseta en la que solo ponía y en letras grandes 'Eat less', es decir, "come menos". A los irlandeses, las ofensas les llegaron en camisetas, gorras y tazas, y con mensajes que abundan en el tópico de la bebida: "Bésame, estoy borracho, soy irlandés, o lo que sea" ('Kiss me I'm drunk, or Irish, or whatever').

16 ejemplos de controversia generada por los provocativos diseños de #UrbanOutfitts http://t.co/xDoHTMyLGD pic.twitter.com/Ppi8HdR7Mn — Desconecta (@dsconecta) September 16, 2014

En 2012, la tienda sublevó a una de las comunidades más poderosas de EE.UU., la judía. El enfado vino porque se interpretó que una camiseta llevaba bordada una estrella similar a la insignia con la que los judíos fueron marcados durante el Holocausto.

En el haber de la cadena hipster también está un error de categoría presidencial: durante unos días en su página web uno de los colores en los que se podía encargar una camiseta básica era el "negro Obama".

La reina de la casa

Amelia sí que se tiene confianza. Cuando su dueño le pregunta “¿quién es el mejor perro del mundo?”, la perrita no duda en levantar la pata para que no queden dudas.

Esta mascota, una Spaniel bretón, sabe que ella es la reina de la casa y también de los cibernautas que han premiado este video viral con casi medio millón de reproducciones.