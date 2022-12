Por desear ser torero, niño con cáncer es amenazado de muerte en redes sociales

Mensajes ofensivos ha recibido Adrián Hinojosa, un niño español de ocho años con cáncer cuyo deseo es ser torero. La intolerancia llegó al punto de que algunos deseen, incluso, su muerte.

Antitaurinos no le perdonan que Adrián quiera salir al ruedo en traje de luces y enfrentar a un toro de lidia. Pero no son todos.

“Yo no voy a ser políticamente correcta. Que se muera, que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda yaaaa! Adrián, vas a morir”, escribió Aizpea Etxezarraga.

Centenares de usuarios han rechazado los comentarios amenazantes contra el niño, sin importar que sean o no seguidores de la fiesta brava.



Y es que la vida, por encima de cualquier posición, debe ser respetada. Por eso, las autoridades españolas analizarán este martes el caso de Hinojosa, después de que la Fundación Toro de Lidia emprendiera acciones legales contra los que amenazaron a Adrián a través de las redes sociales.

Águila calva, víctima de 'Matthew'

La imagen impacta: un águila calva enredada en el parachoques de un vehículo. Está viva, asustada y desorientada. ¿Cómo terminó ahí? La culpa la tuvo el huracán Matthew a su paso por la Florida.



Advertisement

Una llamada a la línea 911 permitió el rescate del animal y su entrega a una organización especializada en la ayuda y protección de aves en peligro.

Las imágenes, compartidas en Facebook por la Policía de Clay County, dejan en evidencia que ni el ave nacional de los Estados Unidos se libra del poder de la naturaleza.

El baile de la vida

Bailar con su hija de tan solo meses de nacida le ha cambiado la vida a Shané Reyneke, instructora de baile y de Pilates. En un video compartido en YouTube, sorprende por su versátil coreografía, cargando a su bebé en el pecho.



Cualquiera quisiera tener la flexibilidad de Reyneke, pero también su honestidad. Una vez termina de bailar, decide hablar de su experiencia cotidiana como madre. Vale la pena disfrutar este video de comienzo a fin.

Hermanos del alma

Los abrazos de los hermanos Jax y Cecilia se han inmortalizado en las redes sociales, donde un año después de conocer su ritual diario, los usuarios siguen compartiéndolo.



Y es que el mejor momento del día para Cecilia es darle la bienvenida a su hermano mayor cuando regresa del colegio. No alcanza Jax a bajarse del bus escolar, cuando la niña se lanza a sus brazos.

Esa felicidad incontenible les ha valido toda serie de mensajes de aprecio. Hermanos del alma, sin duda.