Por este golpe a mujer, rapero Afroman enfrenta la indignación mundial

El rapero estadounidense Joseph Foreman, más conocido en el mundo artístico como Afroman, se enfrenta hoy a la indignación mundial por su conducta violenta. Durante un concierto, golpeó a una mujer que lo quiso acompañar en el escenario.

Afroman se presentaba en Biloxi, Misisipi, cuando una joven empezó a bailar a su lado. Sin mediar palabra, le asestó un gancho de derecha que la mandó a la lona.

Uno de los asistentes grabó toda la escena y la subió a YouTube, donde hoy sumaba 1,3 millones de vistas.

El show se canceló y el artista, de 40 años, fue detenido por la policía bajo el cargo de agresión simple.

El músico, sin embargo, quedó en libertad, luego de pagar una fianza de 300 dólares.

Ante la avalancha de críticas de seguidores y extraños, Afroman tuvo que salir a disculparse. Primero, lo hizo a través de Facebook, donde también ha sido blanco de la crítica por su agresividad excesiva.



Luego, publicó una entrevista concedida al portal TMZ.

Afroman es conocido por temas como Because I Got High (“Porque me drogué”).

Las reacciones en Twitter y Facebook lo dicen todo. Cualquier acto de violencia de género es, sencillamente, intolerable.

La carcasa de Volver al Futuro

Protectores para celulares hay muchos, pero pocos como el que la compañía japonesa Bandai ha fabricado para los fanáticos de la trilogía ochentera Volver al futuro.

La carcasa es una reproducción del auto DeLorean con el que Martin viajaba en el tiempo hace 30 años, cuando este clásico cinematográfico vio la luz.

Es una funda diseñada para iPhone6 que puede, incluso, voltear las ruedas del vehículo y las luces delanteras se encienden cuando se recibe una llamada.

Por ahora, solo se consigue en Japón y su precio está alrededor de los 50 dólares.