“Por favor escuchen este mensaje”: conmovedor llamado de niña para ayudar a víctimas de México

La pequeña Renata dio lección de humanidad y desprendimiento frente a la tragedia que enluta al país azteca. Un verdadero ejemplo a seguir.

Según contó la mamá de la niña, al llegar de su colegio le preguntó por la alcancía donde guardaba sus ahorros.

Cuando la mujer indagó para qué la quería, la menor le respondió que era para los niños que habían perdido todo en la tragedia.

“Ya no van a ver su familia y los perritos… están tristes”, le dijo la chiquilla a su mamá.

“Aquí me tiene contando monedas para ir a comprar todo lo que necesiten. Me siento orgullosa de tener una hija como tu mi brócoli”, escribió la orgullosa mamá.

El hermoso gesto ha sido destacado en redes sociales, especialmente en Facebook donde es considerado una nueva imagen de la solidaridad que sacudió al país con mucha más fuerza que la tragedia.



“Mil respetos para esta niña, gente grande que tenga esos pensamientos como esta pricesita. Saluditos bella niña y que Diosito te cuide por muchísimos años junto a tu familia”, respondió en la red social el usuario Gustavo Mendoza Avila.

“Hermosa la brócoli, eso habla de los valores que le van inculcando. Un abrazo”, le escribió MadeLine Nungaray.

El video, convertido en todo un fenómeno viral se acerca a los 15 millones de reproducciones.

