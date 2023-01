¡Por imprudente! Osa negra da lección a humano que quiso jugar con sus crías como si fueran mascotas

El turista desatendió las advertencias y se acercó peligrosamente a la familia de osos que se disponía a atravesar la carretera.

Visitantes del Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Tennesse, Estados Unidos, se encontraron con una osa negra americana y sus crías a las que empezaron a grabar en la distancia. Un hombre, sin embargo, se pasó de la raya.

Intentó llamar la atención de los oseznos, como si se tratara de animales domésticos. ¡Craso error!

La mamá osa se abalanzó sobre el intruso, que tuvo que retroceder de inmediato. Por fortuna, no lo atacó, solo fue un aviso para que no se acercara a sus oseznos.

“En la ensenada de Cades hay señales en todas partes que indican que debes permanecer a 50 yardas de distancia de los animales. Este hombre no escuchó y pudo haber muerto por eso. No sé cómo está vivo, con sinceridad. ¡Manténganse lejos de la vida silvestre!”, escribió Paige Marple, la mujer que grabó el video y lo compartió en Facebook.





In Cades Cove there are signs everywhere stating to stay 50 yards away from the animals. This man did not listen and could have died because of it. I don’t know how he’s still alive honestly. Too close of encounters. STAY AWAY FROM THE WILDLIFE. #cadescove #closeencounters To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com Posted by Paige Marple on Saturday, July 13, 2019 https://www.facebook.com/PaigeMarple/videos/2427180603995489/