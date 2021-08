Por “pasarse de cariñosa” con un chimpancé, mujer es vetada de un zoológico

Recientemente se ha dado a conocer la historia de Adie Timmermans, una mujer que fue vetada de un zoológico tras sostener una cariñosa relación con un chimpancé que reside en el lugar.

Según informó el medio ATV , la mujer recibió una carta en la que se le prohíbe volver al zoológico Amberes, Bélgica , a visitar a Chita, un chimpancé de 38 años.

Desde hace cuatro años Timmermans ha ido a visitar al menos una vez por semana al animal.

Durante el tiempo que comparten juntos juegan por medio del cristal que los separa. Incluso, dan besos al vidrio para expresar su amor.

Entre lágrimas, la mujer belga contó que no entiende la decisión: “Amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué quieren quitarme eso?”, expresó.

Publicidad

La decisión, reveló Newsweek , se debería justamente a los besos que se “dan” la mujer y Chita, pues los directores del zoológico consideran que estas actitudes generan el rechazo de los demás chimpancés hacia el cariñoso animal.

“Cuando Chita está ocupado con los visitantes, los demás simios lo ignoran y no lo consideran parte del grupo. Queremos que Chita sea un chimpancé tanto como sea posible”, explicó un portavoz del zoológico.