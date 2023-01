Por primera vez en 100 años, fotografían al imponente leopardo negro

Esta especie, que se creía extinta, fue vista en Kenia por un fotógrafo británico. “¡Es la criatura más impresionante y espectacular!”, dijo.

Will Burrard-Lucas, quien habitualmente se encarga de tomar registros de la vida silvestre, captó las imágenes de la hembra negra durante una expedición nocturna.

La particularidad de este leopardo está basada en el color de su pelaje, el cual tiene debido una variación genética que le entrega una pigmentación oscura en exceso.

Según explicó Burrard-Lucas, el animal estaba en cacería en plena oscuridad.



“En un primer momento pensé que se trataba de una pantera, pero inmediatamente confirmé que se trataba del leopardo al ver las manchas en su piel”, escribió el fotógrafo en su blog personal.

Confiesa que su sueño desde niño era encontrar un leopardo negro y por eso organizó una expedición a Laikipia, donde varios habían sido vistos, junto a biólogos del Zoológico de San Diego.

En un video, publicado en su blog, Burrard-Lucas documentó detalles de la travesía y sus dificultades.



Advertisement

"No puedo creerlo realmente. Cuando comencé este proyecto no pensé que iba a poder lograr una foto de un leopardo negro en África, pero es exactamente lo que hay aquí, en la parte posterior de mi cámara. ¡Es la criatura más impresionante y espectacular que he fotografiado!", declaró en una entrevista al Daily Mail.

La última vez que alguien había logrado tomar una foto al felino fue en 1909 en Etiopía.