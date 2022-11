¿Por qué mujeres como Lina Tejeiro están comparando a los hombres con rímel?

Gran revuelo ha causado en redes sociales la tendencia del rímel y es que varias mujeres empezaron a hacer publicaciones en las que comparan a los hombres con este elemento del maquillaje.

La actriz Lina Tejeiro se sumó a la tendencia y sorprendió a más de uno con este trino que muchos relacionan con su ex, el cantante Juan Duque:

Publicidad

"Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y, como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté".

La publicación le valió memes, comentarios, críticas y todo tipo de reacciones. Por su parte, Duque recurrió a cambiarse el nombre en la red social Twitter por "Rimel Albeiro".

Pero ¿dónde surgió la comparación de los hombres con rímel?

La tendencia parece haber migrado de TikTok a otras redes sociales como Instagram y Twitter. Todo inició con un video de un poema sobre el rímel, pero que en realidad es una metáfora en cuanto a las relaciones de pareja.

Publicidad

“Todos dicen que pruebe otra marca, que podrá ser el primero, pero no el último, pero por ahora dejaré descansar mis pestañas, o sea mi corazón”, dice el poema.

Son muchas las mujeres que se han sentido identificadas y por eso rápidamente se hizo tendencia en redes sociales la curiosa comparación por las que algunos hombres se han manifestado incluso ofendidos.

Si mi rímel anda pintando otras pestañas avísenme porfa ! Hoy por mi mañana por ti jaja🫶🏻❤️ — Dayana cantor (@dayanacantorp) November 11, 2022

Publicidad