¡Por qué no te callas! Esta mascota es la que manda en casa cuando el amo se va

Devon Meadows y Ashley, su esposa, salieron a trabajar, no sin antes dejar encendida la cámara de seguridad. Lo que encontraron a su regreso fue la prueba más reveladora de quién manda en casa cuando el amo no está.

La pareja había decidido monitorear qué tan ruidoso era su perro Chazz, de dos años, al que adoptaron hace un mes y que aún no se acostumbra a compartir el espacio con Greyscale y Pumpkin, dos gatos de la misma edad.

La sorpresa fue mayúscula al ver la escena captada por la cámara. Chazz ladraba sin contemplación hasta que logró agotar la paciencia de Greyscale. El felino se lanzó a la cama donde estaba el perro y lo miró desafiante, al mejor estilo de “¡Por qué no te callas!”. Chazz intentó quejarse, pero ahí estaba Greyscale para recordarle que debía cerrar el hocico.

Los vecinos de Meadows le agradecen hoy a este felino que la paz volviera al edificio. El video superaba este martes los dos millones de reproducciones.



En memoria de los que han muerto esperando un trasplante de órgano

Millones de personas en el mundo mueren cada año a la espera de un trasplante de órgano. Los donantes son escasos y, en Chile, ni se diga: solo siete de cada millón de habitantes.

El joven chileno Cristóbal Gelfestein Perey cumplió este lunes un mes haciendo cola para recibir un pulmón que le permita vivir.

Gelfestein sufre hemangiomatosis capilar pulmonar, una rara enfermedad genética, la misma que se llevó hace tres años a su hermana Trinidad, que entonces tenía 17 años.

El lema Dale vida a Cris se convirtió en etiqueta y tendencia en las redes sociales (#DaleVidaaCris), donde ha recibido miles de mensajes de apoyo; el donante, sin embargo, no llega. En Chile, hay otros 1.800 pacientes en su misma situación.

¡Fuerza, Cristóbal!



Propuesta matrimonial, ¿en una montaña rusa?

El amor es así, a veces un poco loco. De subidas y de bajadas. Y qué mejor que una montaña rusa, para comprometerse para toda la vida con el ser amado. Eso fue lo hizo Austin Crecelius con Allison.

Austin aprovechó que el carrito iba llegando a su punto más crítico, para sacar el anillo y pedirle a su novia que se casara con él. En cuestión de segundos, Allison comenzó a llorar al tiempo que vivía el descenso vertiginoso.

El video fue grabado en el parque temático Holiday World, en Indiana (EE. UU.). ¿Original o cruel? Juzguen ustedes.



¿Y dónde está la superluna roja?

No nos digamos mentiras. Así como unos tuvieron el privilegio de ver en todo su esplendor la superluna roja, otros se quedaron con los crespos hechos. Y así lo hicieron saber en las redes sociales, donde con humor expresaron su frustración: