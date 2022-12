¿Por qué no te callas? Reportera pone en su lugar a jeque que la irrespetó

¿Por qué no te callas? Esta frase que hizo popular en su momento el rey Juan Carlos de España al dirigirse al desaparecido Hugo Chávez, vuelve a repetirse, esta vez en la televisión libanesa.

La presentadora Rima Karaki, de la cadena Al-Jadeed, conversaba con el clérigo islamista Hani al-Seba’i sobre la adhesión de cristianos a las filas del grupo yihadista Estado Islámico, cuando el entrevistado olvidó que el tiempo de televisión es oro y decidió tomárselo todo en una larga explicación histórica.

Karaki, entonces, le pidió al jeque responder a lo que se le había preguntado, recordándole que se agotaba el tiempo. El hombre, visiblemente molesto, intentó hacer caso omiso a la recomendación de la conductora.

>>Karaki: Dr. Al-Sebai, centrémonos en el presente. ¿Qué consignas se utilizan para atraer a cristianos a estos grupos?

>>Al-Sebai: Oiga, no me interrumpa. Contestaré como me da la gana. No contestaré como usted quiere, porque yo estoy aquí al servicio de una idea en la que creo.

La tensión se apoderó del set y el cruce de palabras se hizo más intenso.

>>Al-Sebai: ¡Usted se cree tan fuerte y poderosa!

>>Karaki: Continúe, pero no me insulte.

La presentadora le insistió en que ella era la responsable de la conducción del programa y no él, lo que enfureció aún más al invitado.

>>Al-Sebai: Usted puede decir todo lo que quiera, pero yo haré lo que se me antoje.

>>Karaki: Muy bien, escuchemos su respuesta. Volvamos al tema en lugar de perder el tiempo discutiendo.

>>Al-Sebai: ¿Ha acabado? ¡Cállese para que yo pueda hablar!

>>Karaki: ¿Cómo puede un clérigo respetado como usted mandar a callar a una presentadora de televisión?

Después de agotar todas las fórmulas para salvar la entrevista, Karaki decide cortarla al aire. El jeque aprovechó para lanzar su último dardo.

>>Karaki: Basta ya. Vamos a concluir.

>>Al-Sebai: Usted no tiene nivel suficiente para entrevistarme. Usted es una mujer que…

>>Karaki: Espere un momento. O hay respeto mutuo o esta conversación se ha acabado.

La reacción del clérigo islamista ha sido calificada de sexista en las redes sociales, donde la discusión continúa.



“Mi primer año”

¿Cuánto puede crecer un bebé en un año? La pregunta se la hizo la madre de Teddy, un recién nacido que saltó a la fama gracias a un video que documenta su rápido desarrollo.

La joven mamá grabó a su hijo cada semana, desde sus primeros días hasta que sopló la primera velita del pastel.

El resultado, un registro inigualable en el que Teddy duerme, se despierta, come, estornuda, sonríe, juega y hasta va a nadar con su progenitora.

En tan solo dos minutos, este video pone en evidencia el crecimiento asombroso en varios frentes: aspecto físico, capacidad motriz y desarrollo psicológico.

Y es que en el primer año, el niño crece tanto… muy a pesar de sus padres que quisieran detener el tiempo, a veces. El video de Teddy ha sido reproducido más de 700 mil veces desde su publicación.



¡Y llegó el Applewatch!

El gigante tecnológico Apple lanzó hoy a nivel mundial su reloj inteligente que saldrá a la venta el 24 de abril próximo en varios países. Aún no hay fecha para Colombia.