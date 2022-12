Por usar traje de niño, a esta pequeña no la dejaron hacer su primera comunión en Estados Unidos

"Mi dulce chica tiene el corazón roto", escribió la mamá en Facebook. Sacerdote que negó el sacramento es acusado de discriminación.

“Excluyendo a los niños de sus compañeros por usar pantalones no es como se hacen católicos de toda la vida. Hacer que se sientan mal por ser diferente es cómo se crean matones, adictos y víctimas suicidas. Me niego a ser parte de esta iglesia”, escribió la mujer en la red social.



Debido al incidente, registrado en el estado de Indiana, la familia tomó la decisión de abandonar la parroquia que funciona también como escuela.

“Dejamos la iglesia y la escuela inmediatamente después de que el sacerdote dijo que si Cady se presentaba a la ceremonia en traje, no se le daría la comunión”, denunció.

“Otras niñas fueron autorizadas a violar el código de vestimenta, pero aun así asistieron a la ceremonia y recibieron la comunión. El código de vestimenta dice que no se permiten vestidos sin mangas, que los hombros deben estar cubiertos, pero casi todas las chicas llevaban vestidos sin mangas. Mi hija era la única chica excluida por violar el código de vestimenta. Sabíamos que esto iba a pasar”, agregó la denuncia.



Advertisement