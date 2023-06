Presentador Andrés Hurtado despidió en vivo a un productor: “Aquí las cabezas se cortan”

Toda una polémica en redes ha suscitado el presentador Andrés Hurtado, quien despidió en vivo a un productor de su programa ‘Sábado con Andrés’, el cual emite la cadena Panamericana TV en Perú y tuvo el pasado fin de semana la participación de las candidatas a Miss Perú 2023.

Uno de los momentos del programa consistió en hacerle preguntas a las concursantes. Fue en ese momento cuando el presentador Andrés Hurtado le preguntó a una de ellas: “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”. El conductor repitió la pregunta a la joven, que lo miraba desconcertada y se percató del error. "¿O la pregunta está mal hecha? A ver, producción, ¿puede ser miedo?”, dijo el periodista.

En ese instante, el presentador Andrés Hurtado se acercó al productor José Malpartida y revisó ante las cámaras el guion, evidenciando el error. Sucedió durante la emisión del programa el pasado sábado, 3 de junio.

“Es que yo frente al país no voy a quedar mal como conductor, el mundo debe estar presenciando (…) Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta porque no se trata de hacer un programa así porque sí. Soy quien da la cara, las concursantes están al frente”, increpó a José Malpartida.

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2023

Publicidad

Finalmente, lo despidió: “Te pido por favor que des un paso al costado del programa de ‘Sábado con Andrés’. Deja tu puesto a uno de los chicos”.

Antes de continuar con el programa manifestó: “Aquí las cabezas se cortan inmediatamente”.

El video de ese momento no tardó en hacerse viral en redes sociales y le llovieron críticas al presentador.

Publicidad

De acuerdo con La República, el pasado mes de marzo Andrés Hurtado también despidió a un sonidista luego de fallas de audio en su programa.

Sobre ese episodio, Andrés Hurtado dijo: “¿Viste cómo se escucha? Todo el país ha escuchado tranquilo y bien, no como la semana pasada… El sonidista ha sido viral cuando lo boté, y me han dicho que pida disculpas al sonidista, pero ¡yo no voy me voy a disculpar! ¡Bien botado está!”.

Andrés Hurtado se hizo famoso como humorista utilizando el apodo de Chibolín. Pasó por programas como 'Risas y salsa y Risas de América', pero acabó aparcando su carrera como cómico y desde 2014 es la estrella de ‘Sábado con Andrés’, indicó El Mundo.