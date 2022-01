Presentador estalla en furia contra antivacunas: “Son como moscas que les gusta estar en la popó”

El presentador Leonardo Schwebel, de Telediario Guadalajara, se fue lanza en ristre contra los antivacunas durante su programa 'El Pulso', mientras hablaba de la medida impuesta en Jalisco, México, donde exigen el carné de inmunización para ingresar a establecimientos públicos.

El reportero comparó a los antivacunas con “moscas y a las moscas no se les convence de que sean abejitas, les gusta estar en la popó, quédense en la popó, no me importa, pero sí me importa que no me contagien. Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí”.

“La libertad no te da derecho a fregar el prójimo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil”, gritó frente a la cámara.

Precisamente sobre el uso de tapabocas, Leonardo Schwebel cuestionó a la gente por no colocárselo correctamente, cubriendo boca y nariz, para evitar el contagio del COVID-19.

“¿Es una ciencia, necesitamos una licenciatura, una tesis?”, preguntó al criticar que, incluso, la gente ni siquiera se lo ponga en el transporte público.

“Usemos cubrebocas, pero bien puesto”, pidió.