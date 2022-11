Presentador vive momento trágame tierra al perder la carilla de un diente en vivo

El presentador Carlos Adyan del programa 'En casa con Telemundo' pasó un penoso momento al aire cuando se le desprendió la carilla de un diente. El video del suceso no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Como consecuencia, Adyan recibió tantos mensajes que se pronunció sobre lo ocurrido y le echó la culpa a una tostada mexicana.

Publicidad

“Me han pasado cosas fuertes al aire, pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó”, aseguró.

Luego del programa fue donde su odontólogo que lo atendió de urgencia.

“No lo iba a contar, pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo”, manifestó.

Aunque por un momento dio la impresión de que se había tragado la carilla, el presentador aclaró que pudo acomodársela para continuar con el programa.