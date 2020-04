Presidente de Sudáfrica sufrió tremendo enredo para ponerse un tapabocas en plena alocución

En medio de su intervención, terminó ubicando el utensilio sobre los ojos y al final parecía más una máscara.

En una reciente alocución, el mandatario Cyril Ramaphosa se dirigió a sus conciudadanos para darles noticias sobre las medidas ante el coronavirus.

Entre las recomendaciones, como sucede en la mayoría de países, habló del uso del tapabocas y quiso dar el ejemplo usándolo él también. Sin embargo, no contaba con una situación tan enredada.

En su defensa, hay que reconocer que el utensilio era un poco ajustado. No obstante, los usuarios de redes sociales no le perdonaron y crearon el #CyrilMaskChallenge.

We have been led by our supreme leader #cyrilchallenge #CyrilRamaphosaFaceMask #CyrilMaskChallenge #cyrilramaphosa pic.twitter.com/ZYXiEKUTXf

— Karen Van Wyk (@KarenVanWyk7) April 24, 2020