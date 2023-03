Primer día de gimnasio salió mal: rompió extintor y todos tuvieron que evacuar

Un curioso incidente ocurrido en Argentina se viralizó en redes sociales , pues un hombre que asistió al gimnasio por primera vez fue el causante de que el recinto tuviera que ser evacuado en su totalidad.

Tal y como muestran las imágenes replicadas por el medio argentino Todo Noticias, un ciudadano y su amigo comenzaron a entrenar en el centro deportivo.

Todo trascurrió con normalidad hasta que en medio de un ejercicio sucedió algo inesperado y es que uno de los sujetos golpeó con una pesa el extintor del sitio, ocasionando que su contenido se esparciera por todo el lugar.

Tras lo ocurrido, el hombre y su amigo tuvieron que quedarse a limpiar el gimnasio.

“Eso no es todo, ahora nos tenemos que quedar a limpiar. Nosotros pagamos y ahora hay que limpiar. Este les arruinó la vida a muchos”, dijo el compañero del sujeto que ocasionó el episodio.

Los usuarios en las redes no tardaron en reaccionar y dejaron comentarios como: “Parece chiste, pero es anécdota”, “fue culpa del gimnasio por no ubicar bien el extintor”, “no he parado de reír”.

