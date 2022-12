Primera modelo con hijab en aparecer en campañas de L’Oreal se retira tras polémicos tuits

Sin embargo, unos tuits considerados anti-israelíes la han colocado en el centro de una gran polémica.

Amena Khan es una modelo y bloguera británica, también cofundadora de la marca Ardere Cosmetics. La semana pasada logró estar en los titulares mundiales por ser la primera mujer en hijab en posar para una multinacional de la cosmética en una campaña publicitaria para Elvive, un producto para el cabello.

A game changing new campaign!!! ️ So... lately I’ve had a complex relationship with my hair feeling lacklustre. When I take off my scarf, I want my hair to be more radiant - don’t we all? ‍♀️ I’m so excited and incredibly proud to announce that I‘m part of the new L’Oreal Paris Elvive World of Care Campaign which showcases Elvive’s breadth of products catering to a wide range of demanding hair types. I’m The Pink One which has been specially formulated for dull hair to boost shine. @lorealhair #WORLDOFCARE #ELVIVEXRANKIN #ALLWORTHIT #AD Una publicación compartida por Amena (@amenaofficial) el Ene 14, 2018 at 3:04 PST

Sin embargo, tan pronto se dieron a conocer sus imágenes se creó una controversia frente a unos trinos que publicó en 2014 sobre Israel, en los que, entre otras cosas, dice que es un estado “ilegítimo” y un país “asesino de niños”.

Aunque los borró, en uno de ellos decía: “Usted repetidamente dice que ‘nadie está por encima de la ley’. Bueno, bajo la ley internacional, Israel es un Estado ilegal. Y aun así, usted lo apoya. Explique. #AskDavid”.

"Israel=Pharoah. Ambos son asesinos de ñiños. Insha’Allah, la derrota también le espera al primero. Es solo una cosa de tiempo. #HopeForGaza #SaveGaza.

Y en un tercero, dirigido al presentador de Channel 4 Jon Snow escribió: “Su reporte los ‘Niños de Gaza’ fue muy emotivo. Israel es un estado siniestro y los que más lo sufren son los niños”.

Tras la molestia que despertaron sus trinos, la modelo aseguró que “se arrepentía profundamente” de lo que había dicho y que “se disculpaba por la molestia y dolor que había causado”.

“Promover la diversidad es una de mis pasiones, no discrimino a nadie. He escogido borrar los trinos porque no representan el mensaje de armonía que quiero dar”.

“Hace poco tomé parte en una campaña, que me emocionó porque celebra la inclusión. Es con tristeza que he decidido retirarme de la campaña porque la actual discusión afecta el sentimiento positivo e inclusivo que quiere mostrar”.

Un vocero de L’Oreal París aseguró que: “Apreciamos que Amena se ha disculpado por el contenido de estos tuits y la ofensa que han causado. L’Oreal Paris está comprometida con el respeto y la tolerancia hacia las personas. Estamos de acuerdo con la decisión de Amena de retirarse de la campaña”.