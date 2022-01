Profesor de español puso una tarea considerada como racista por padres de los estudiantes

La tarea que un profesor de español puso a los estudiantes del distrito escolar de Williamsville, en Nueva York, Estados Unidos, desató la molestia de los padres de familia que consideraron el trabajo como “inaceptable”.

En el ejercicio, el maestro puso 10 frases en inglés que los jóvenes debían traducir. Dos de ellas generaron molestia.

Publicidad

Estas eran: “You (friendly) are Mexican and ugly”, y “You (politely) are pretty and American”, que al traducirse al español dice: “Eres mexicano y feo” y “Usted es lindo y estadounidense”.

Las palabras “amigable” y “cortésmente”, que puso entre paréntesis el profesor de español, son para indicarles a los estudiantes que digan si se deben usar la forma “usted”, una expresión más respetuosa.

Publicidad

Las autoridades escolares se pronunciaron contra la tarea y ofrecieron disculpas por lo ocurrido.

“Estamos abordando la situación para garantizar que esto no vuelva a suceder. El Distrito no aprueba ningún material de instrucción que denigre a nuestros estudiantes, familias, cultura o creencias”, señalaron en un comunicado, según informó el medio WIVB 4.

Publicidad

“Nuestra meta como Distrito es crear un ambiente de aprendizaje intencionalmente acogedor, que celebre nuestra comunidad y su diversidad. Esta asignación no cumple con nuestro estándar y será tratada de manera apropiada”, añadió.

Pese al rechazo expresado por la tarea del profesor de español, se desconocen las acciones que se haya tomado contra él.