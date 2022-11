Profesor de inglés derrite a seguidores en las redes sociales y no solo por su acento

Eric Hendricks es un profesor de inglés que se ha hecho popular en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube por enseñar el idioma a inmigrantes y comunidad latina que quiere aprender una segunda lengua.

Dedica varias horas al día en Maryland, Estados Unidos, a publicar sus videos en redes sociales para enseñar de una forma práctica a sus estudiantes anónimos.

Publicidad

“La gente me dice ‘ya puedo hablar con mi jefe, ya puedo hablar con mis niños, ya me puedo comunicar’, y eso me alegra mucho”, afirma el profesor de inglés.

Sin embargo, hay gente que ya domina ese idioma y solo visita sus cuentas para ver al que muchos califican como el maestro más apuesto de las redes.

“Me halaga mucho, obviamente, pero mi mayor enfoque es el inglés y el servicio al prójimo, entonces me enfoco más en esas cosas”, le aseguró al medio Telemundo.

“Linda voz... me desmayo”; “Te amo Eric”, o “Me encanta cómo enseñas, con esa voz tan dulce que tienes. Si así eres para enseñar inglés, cómo serás como esposo”, comentan.

Publicidad

Pero el profesor de inglés también va sumando corazones no solo por su físico y voz, también por su don de gente, porque el dinero que recibe por su labor en redes lo usa para ayudar a los más necesitados.

Además, viaja dos veces al año a países de Latinoamérica para enseñar inglés de forma presencial.