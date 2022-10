Profesor de matemáticas enternece las redes al ser grabado dando clases con un gatito al hombro

En Rosario, Argentina, se ha registrado un adorable momento al interior de un colegio, pues un docente de matemáticas fue grabado por un estudiante mientras daba clase con un gatito en el hombro. El video se hizo viral.

El maestro contó a los medios de comunicación que el plantel educativo adoptó a dos felinos, llamados Snarf y Tigro, en honor a la serie animada 'Thundercats'.

Publicidad

Ambos mininos son cuidados por alumnos y directivas de la institución y se les garantizan los cuidados adecuados, como vacunas, visitas al veterinario, alimentación, pero sobre todo mucho amor.

Asimismo, el maestro reveló que no tiene animales en casa porque no cuenta con mucho tiempo. Sin embargo, atesora los momentos que vive junto a los felinos en la escuela.

Snarf y Tigro siempre son bien recibidos en las aulas de clase, que entran a cualquier salón, como Pedro por su casa, si ven la puerta abierta.

Gracias a la presencia de los mininos en la escuela se suelen dictar charlas en contra del maltrato animal, en donde se destaca la importancia de concientizar sobre el amor y el respeto por los animales.

Publicidad

“La verdad es que me gusta tener un buen vínculo con los cursos para desestigmatizar la materia que para la mayoría es difícil. Los chicos me filmaron con el gatito y no me molestó. Disfruto lo que hago. Es mi vocación y no me imagino afuera de un aula”, concluyó el docente.