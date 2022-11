Profesor puso examen a sus alumnos, pero ni él fue capaz de resolverlo: "Pónganle cero"

"Pónganle cero", le dijeron a un profesor que se hizo viral en TikTok después de que le puso un examen a sus alumnos; no obstante, ni siquiera él pudo resolverlo. La escena fue captada en video por uno de sus estudiantes.



En las imágenes se observa al profesor en frente del tablero tratando de resolver el examen, incluso sacó una calculadora. "La ingeniería en su máximo esplendor", escribió el joven en la descripción de la publicación.

La grabación no tardó en ser comentada. Hasta el momento, acumula más de 9 millones de reproducciones en TikTok.



"El único que podía darle batalla al profesor era él mismo jajaja", "si él siendo un máster no lo puede resolver, qué espera de unos simples mortales como nosotros", "me da miedo ser maestro y que me pase eso" y "¿ya ven por qué es importante planear sus clases con tiempo? Jajaja" fueron algunas opiniones.