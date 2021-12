Profesora explotó contra un alumno porque la llamó miss: “Para ti soy doctora”

La reacción de una profesora se volvió viral en las redes sociales, puesto que se enojó con un alumno porque la llamó miss.

Ocurrió durante una clase virtual de la Universidad Autónoma del Estado de México. La docente estaba tomando lista de asistencia cuando el estudiante la interrumpió para decirle que sí estaba en la clase. “Aquí estoy, miss”, dijo el alumno.

No obstante, el joven se percató inmediatamente de su error, se disculpó con ella y le explicó que él está acostumbrado a utilizar ese término con otras profesoras.

“Perdóneme, es maestra. De verdad perdóneme”, se escucha decir al estudiante.

Por su parte, la profesora le respondió muy molesta, ya que, dijo, ella es "una doctora" y no "una señorita que atiende algún restaurante". Además, le recalcó que le parecía una falta de respeto que la llamaran así.

“Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen míster? Sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita”, expresó la docente.

El joven se excusó de nuevo con la profesora y ella le exigió que la llame por su grado académico. “Para ti soy doctora”, especificó.

El video rápidamente se volvió viral y para algunos internautas la docente fue clasista por minimizar el trabajo de las personas que laboran en un restaurante, pero otros sí justificaron su reacción porque un título de doctorado es un logro que significa mucho esfuerzo y dedicación.

Vea el video de este hecho aquí: