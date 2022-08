Profesora fue despedida de su trabajo por video que publicó en redes sociales

Nicole Johnson, una profesora y madre soltera de 30 años, asegura haber sido despedida de su trabajo en Minnesota, Estados Unidos, luego de que su jefe viera una broma que hizo en sus redes sociales.

Según New York Post, la mujer había trabajado como asistente de educación especial en una escuela durante 8 años hasta el pasado mayo.

Un colega, quien tiene 60 años, vio un video de Johnson donde aparecía con un café y la leyenda: “Yo les digo a mis compañeros de trabajo que no hay forma de que pueda llegar temprano porque tengo hijos, pero llego con un Starbucks todos los días”.

A los administradores del centro educativo les pareció un video “poco profesional”. Cinco días después de la publicación, Nicole Johnson fue despedida, cuando quedaban dos semanas para que finalizara el año escolar.

Johnson relató que la convocaron a una reunión con los administradores de recursos humanos y al llegar se topó con una foto de su video. Allí le informaron que el clip, que solo dura 7 segundos, era una “falta de respeto hacia sus compañeros”.

El video tan solo fue “la gota que derramó el vaso”, pues tres semanas previas la habían colocado en licencia administrativa por otros TikToks que había realizado.

A diferencia del clip donde aparece tomando un café, sus otros videos exigían justicia para su sobrina, quien sufrió una lesión cerebral traumática cuando era una bebé mientras estaba al cuidado de un hombre, quien también comenzó a trabajar como asistente de educación especial en su mismo distrito escolar.

Por esos videos la acusaron de acoso a un compañero de trabajo.

“No pensé que me podrían despedir porque no pensé que fuera poco profesional. No dice malas palabras, no es negativo, no es acosador, literalmente solo soy yo diciendo ‘No puedo llegar temprano al trabajo, pero tengo un Starbucks’”, compartió la mujer el 11 de agosto.

Además, recalcó que nunca llegaba tarde a su trabajo, pero no podía presentarse más temprano porque tenía que hacerse cargo de sus hijos.