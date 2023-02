Profesora reveló a papás de sus alumnos que estos le cuentan todo: "Sé lo que pasa en sus casas"

Tras las jornadas virtuales a causa de la pandemia por el COVID-19 comenzó a sospecharse que algunos profesores y profesoras sabían algunos detalles de la vida de sus alumnos y de sus padres al verlos por la cámara de sus dispositivos, a diario y durante varias horas al día.

Sin embargo, no era de esperarse que también en la presencialidad y por la habilidad de socialización de los menores de edad en la escuela, algunos educadores se enteraran de los más profundos secretos de los progenitores.

Como si fueran amigos de toda la vida, un día antes de la entrega de notas, una profesora optó por contarle a los padres de sus alumnos que, gracias a los pequeños a su cuidado, ella sabe "todo lo que pasa en sus casas".

Por medio de Facebook, Marisel Hilerio Rivera le reveló con humor a los padres este secreto que al parecer hasta hace pocos días los educadores guardaban: "Quizás usted no lo sabe papá, pero ustedes y yo somos mejores amigos. Yo sé todo lo que pasa en su casa y yo mira (hace gesto de guardar silencio).

Sin embargo, la puertorriqueña que enseña inglés sentenció que, si algún padre se atreve a mentirle, ella lo descubrirá y además se sentirá ofendida porque ella es la "persona más importante en su vida después de sus hijos".

"Lo que usted come, lo que no come, de quién se dejó, de quién no se dejó, con quién peleó, si la vecina le habla, si la vecina no le habla, cuando llega tarde por ver Netflix y me dijo que fue a la cama, cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enferma. Yo lo sé todo”, detalló la profesora, porque los más pequeños desarrollaron, por el ambiente de confianza, la costumbre de contarle lo que sucede a su alrededor.

A tal punto que ella ya siente que los padres se convirtieron en sus "mejores amigos" y, como tal, ella quiso dejar en claro que, cada uno de los secretos que salieron de la boca de los menores en el aula de clase, están a salvo porque ella es "una tumba que guarda todos sus secretos”.

Los comentarios hacia la profesora no se hicieron esperar. Entre ellos, algunos padres confirmaron que gracias a este contundente mensaje "siempre llegaran con una sonrisa a la entrega de notas", al saber que la profesora sabe más de ellos de lo que se pensaba.

Por su parte, algunos colegas de Marisel comentaron que esta situación es una realidad compartida y que, aunque quisieran ventilar algunos de los secretos que han oído, prefieren también ser "unas tumbas".