Profesora rompe en llanto por desinterés de sus estudiantes: “no les importa ser nada”

La profesora Frances Sánchez, quien también es actriz, rompió en llanto durante un video en el que entregaba el testimonio de lo que la tiene “agobiada”, pues a su manera de ver a los estudiantes “no les importa ser nada”.

“Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer”, así inicia el clip en el que se ve a la maestra puertorriqueña al borde del llanto.

La docente comenta que, pese a que ha cambiado en varias ocasiones la dinámica de su clase de teatro, no ha logrado que los alumnos se preocupen en lo más mínimo por aprender.

“La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva, fácilmente, más de 4 o 5 años: a esta generación no le interesa aprender, punto”, enfatizó agregando que durante sus 18 años de labores nunca había visto el “desanimo, el desinterés, la falta de compromiso tan altos como ahora”.

También hizo referencia a que tanto ella como sus colegas están abrumados y “ya no pueden con esta situación”. Explicó que teme convertirse en un maestro "que no se preocupa porque el estudiante aprenda, al que le da lo mismo si lo hacen o no”.

Además, hizo un llamado a los padres de familia para preocuparse por la situación y pidió que el gobierno de Puerto Rico tome acciones para que todos asuman su responsabilidad.

“No vean al maestro como su enemigo, véalo como su aliado”, puntualizó.