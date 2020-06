Propuso matrimonio a su novia días antes de que muriera y el emocionante video le da la vuelta al mundo

Chiara fue diagnosticada con cáncer de mama hacía dos años y fue Edoardo Parisi quien siempre estuvo a su lado en esa lucha. El pasado viernes ella falleció, reportan medios italianos.

“Me desperté esta mañana. Dormí después de no sé cuántos días. Desayuné solo. Croissant de crema y cappuccino. Lloré a escondidas en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado”, así inicia el conmovedor texto que acompaña la viral propuesta.

“Se veía muy triste esta historia. Así que paré y pensé que tú, durante la enfermedad, nunca habías estado triste. No porque no entendiera la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me contagiaría. Y siempre sonreíste y luchaste y brillaste”, agrega.

En su conmovedor escrito, Parisi concluye: “Ahora que todos ven, realmente entienden lo que éramos y lo que somos. Ahora sé que, si el amor es amor verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas”.

La historia de amor entre Edoardo y Chiara se dio a conocer en Italia desde el año pasado cuando él organizó un partido de fútbol para recaudar fondos y de esta forma contribuir a una investigación sobre el cáncer de mama.