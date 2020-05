Protagonistas del meme del ataúd envían un contundente mensaje en medio de la pandemia

“Quédense en casa, o bailarán con nosotros”, dice uno de los integrantes del grupo ghanés, que se ha hecho popular en las redes sociales.

En algunos países como Estados Unidos o España se han empezado a relajar las medidas para combatir el COVID-19. Conscientes de esto, los bailarines de Nana Otrafija hicieron un llamado a no bajar la guardia ante este enemigo silencioso.

Pero antes de esto, el líder de los bailarines, Benjamin Aidoo, tomó la vocería para agradecer a los médicos de todo el mundo. “Ellos están trabajando duro y cuidándonos a todos”, manifestó en este video donde todos aparecen vestidos de blanco y con del debido tapabocas.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world

Thank you

Mention all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020