CEO publicó selfi llorando junto a anuncio de despidos y las críticas no tardaron en llegar

El CEO de una empresa de marketing en internet con sede en Ohio, Estados Unidos, desató todo un debate en línea luego de publicar una selfi llorando, en LinkedIn, anunciando el despido de algunos empleados.

“Esta será la cosa más vulnerable que jamás compartiré. He ido y venido si publicar esto o no. Tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados. He visto muchos despidos en las últimas semanas en LinkedIn. La mayoría de ellos se deben a la economía, o cualquier otra razón”, escribió Braden Wallake.

Publicidad

La publicación no tardó en hacerse viral y desatar todo tipo de comentarios, críticas y hasta burlas en su contra.

“Por favor. Despedir gente es horrible para ti, pero más horrible para ellos… Esto es descortés, insensible y vulgar”, fueron algunos de los mensajes.

Pero otras personas se solidarizaron con él, incluso exempleados, indicó el medio CNBC.

“Para aquellos que quieran contratarme, solo estoy interesado en trabajar para personas como Braden Wallake, que tiene una perspectiva positiva de la vida”, comentó Noah Smith.

Publicidad

Debido a la polémica, el CEO volvió a pronunciarse y ofreció una disculpa.

“Hola a todos, sí, soy el CEO que llora. No, mi intención no era hacer nada por mí o victimizarme. Lamento que haya aparecido de esa manera”, aseguró.