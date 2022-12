¿Pulpo fantasma? Vea el susto que se llevó buzo en el Caribe

Ocurrió en un arrecife de coral en el Caribe, donde el buzo Jonathan Gordon practicaba el snorkeling. Lejos de imaginarse lo que se ocultaba en la superficie, descendió con su cámara y, en cuestión de segundos, tenía a un gran pulpo frente a sus ojos.

Como si hubiera visto un fantasma, el buzo quedó inmóvil, eso sí, siguió grabando al octópodo que cada vez se hacía más y más grande.

Casi a la perfección, el animal se había camuflado entre las grietas para protegerse de cualquier peligro.

Y es que estos octópodos, tímidos e inteligentes por naturaleza, son capaces de camuflarse en su entorno. Su piel cambia de color y de textura, al punto de confundirse incluso con rocas.

“¡Este chico me tomó completamente por sorpresa!”, dio Gordon que no vio al pulpo sino hasta que lo tuvo a un metro de distancia.



¿Miedo a donar? Daniel, de cuatro años, lo ayudará a vencerlo

Salvar la vida de niños como Daniel es el mensaje de una campaña para donar médula ósea. A sus cuatro años, explica lo sencillo que es hacerlo.

“Hay que soplar muy fuerte para que no te duelan los pinchazos, así me pongo mejor para ir al cole (colegio). Un premio y una tirita. Me ponen la tirita para que no se vaya la sangre, y ya, tarapún (…) No duele nada”, dice Daniel al referirse al proceso de donación de médula ósea.

En tan solo 50 segundos, el video titulado Unidos por la médula ha logrado lo que pocas campañas: llamar la atención en las redes sociales sobre este tipo de donación.

Daniel es español y lleva dos años de su vida con leucemia.

Solo un 0,3% de la población de España es donante de médula, lo que hace muy difícil que los pacientes no encuentren un donante compatible.

La primera modelo XL en Sports Illustrated

Ashley Graham, de 27 años, se ha convertido en la primera modelo de talla XL en lograr un espacio en la reconocida revista deportiva Sports Illustrated.

Su carrera en el modelaje comenzó a los 12 años, cuando fue descubierta en un centro comercial.

Ashley ha liderado campañas contra la discriminación de la belleza. El mensaje que comparte con todos es: “No importa si eres talla 2 o 22, mientras cuides tu cuerpo, te ejercites y te digas a ti misma ‘te amo’”.