¡Pura felicidad! Así reaccionó este habitante de calle al recibir premio por barrer entrada de local

Por 500 pesos, el hombre identificado como Carlos Guillermo hizo su trabajo, pero quien atendía el negocio quiso recompensarlo con algo más.

“No acostumbro a darles dinero, ya que pienso que es "alcahuetearles", pero el día de hoy fue diferente, se me acercó uno al cual le llamo 'Yisus' y me dijo que me barría el frente por $500, se le está dando remuneración por una labor realizada. Le di tres bananos y $1000 y MIREN SU REACCIÓN!!!”, escribió Leo Pabón junto a los videos que publicó en su perfil de Facebook.

Carlos o 'Yisus' saltó de la felicidad, no necesariamente por la recompensa física, sino por valores que no se pagan con dinero: respeto, palabra y gratitud.

La escena fue captada en Villavicencio, Meta.

En esta fotografía, compartida en la misma cuenta, Pabón identifica al habitante en condición de calle como Carlos Guillermo Clavijo Amado, quien según el joven es de Bogotá y busca a su familia.

