¿Qué clase de tumor tiene Kika Nieto en un ojo?

Erika Nieto, conocida como Kika Nieto en sus redes sociales, es una influenciadora que tiene gran popularidad por los diversos contenidos que publica.



La joven, de 29 años, además de sus consejos de moda y belleza también se ha visto envuelta en varias polémicas. Una de ellas por un video sobre la comunidad LGBTI y otra más sobre algunas opiniones sobre el feminismo.

En los últimos días preocupó a sus seguidores al aparecer en un boomerang de Instagram con un parche en el ojo.

“Hoy nuestro pinguiculo amaneció peor que nunca”, escribió la influenciadora. Cuando le preguntaron si se trataba de un orzuelo, ella explicó que es un tumor benigno del ojo.

Una pinguécula es un tumor de la conjuntiva y aparece en la parte de esta que queda expuesta. Puede ser causados por los rayos UV del sol, el polvo o el viento.

Kika Nieto explicó que la enfermedad le fue diagnosticada a principio de año. De hecho, ya lo había mencionado antes. Pero contó que en los últimos días le había estado molestando de nuevo.

También relató cómo se dio cuenta de que algo andaba mal. “Sentí resequedad, tenía el ojo como reseco y lo tenía muy rojo, como esas ganas de parpadear todo el tiempo para humedecerlo (…) me hacía cosas como que me ponía té, me echaba gotitas y me calmaba un ratito y al otro día otra vez. Y me revisé y tenía como un puntito, pero chiquitito, chiquitito y en vista de que cada vez que me dolía como que sentía que ese puntito se me inflamaba un poquito, pues fui al doctor y me dijo que era eso”.

Explicó que para controlarlo y que no se complique debe mantener el ojo hidratado, cuidarse del sol y usar gafas.