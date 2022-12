¿Qué cosa tan valiosa tenía esta mujer en el bolso que desafió a pistoleros por no dejarse robar?

Impactante video muestra cómo se aferró a la cartera, sin importar que pudieran asesinarla. No era dinero ni un celular. Conozca la razón de su reacción.

Los hechos se registraron en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, en una calle donde Noxolo Ntuli transitaba despreocupadamente.



Una cámara de seguridad registró el momento en que la joven de 26 años es intimidada con un arma de fuego por una banda de ladrones, dos de los cuales salieron de un vehículo en actitud amenazante.

Uno de los delincuentes le apunta todo el tiempo, a tiempo que lucha por quitarle sus pertenencias. La mujer, con todas sus fuerzas, se resiste a que le hurten la cartera.

En medio del forcejeo, la víctima es arrastrada y pese a que el atracador tira con todas sus fuerzas, no logra arrancarle el bolso de sus manos.

Al final, los ladrones no pueden salirse con la suya y tienen que abandonar el lugar sin lo que pensaron sería un preciado botín.

Conocido el video, miles de internautas se preguntaron por el contenido de la cartera. ¿Qué era aquello tan valioso que llevaba la mujer que le hizo arriesgarse de esa manera?

Las conjeturas no tardaron en aparecer. Unos decían que quizás llegaba una gruesa suma de dinero, mientras otros aseguraron que quizás era su identificación o alguna joya. Sin embargo, la verdad dejó perplejos a todos.

Lo que llevaba la joven en su bolso, aquello por lo que estuvo dispuesta a dar la vida, era una USB con la única copia de su tesis doctoral.

La impactante grabación pone de relieve no solo la inseguridad a la que están expuestas las personas en las grandes urbes, sino especialmente la dura vida y sacrificios de los estudiantes para cumplir sus sueños.

Gracias a las imágenes, los ladrones fueron arrestados posteriormente.