¡Qué dolor! Nada detuvo a esta bailarina que se rompió la nariz durante concurso

Hacer las cosas con pasión trae, por lo general, grandes satisfacciones; pero, todo tiene su límite. Si no que lo diga la bailarina rusa Ekaterina Kondrashina, de 23 años, que se rompió la nariz durante su actuación en el concurso So you think you can dance.

Todo iba bien para la joven hasta que decidió hacer un split a tal velocidad que no calculó fuerza ni distancia. Su rostro terminó estrellándose contra el suelo.

Pese al impacto, Kondrashina no paró de bailar y cerró la rutina sin dar muestras de dolor.

Eso sí, una vez la música se silenció, ella salió corriendo del escenario. Tras bambalinas, el jurado y el público pudieron dimensionar el drama de la bailarina.

Con la nariz ensangrentada, la joven fue atendida por paramédicos en el camerino.

“No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas”, dijo Kondrashina horas después frente a las cámaras y con su nariz vendada.

Conozca al mejor DJ de música electrónica

Parker Kane necesitó tan solo de un pitillo y un vaso desechable, para convertirse en un creador y mezclador de música electrónica.

Su talento le permitió emitir sonidos de una canción Skrillex, del género dubstep.

El concierto improvisado se llevó a cabo en un restaurante de comidas rápidas en los Estados Unidos.

Con casi un millón de reproducciones en internet, se puede decir que este video agotó boletería.