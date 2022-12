¿Qué es la victoria? Escuche el inspirador discurso de este jugador de fútbol

Este fue el discurso motivacional del jugador de fútbol americano Apollos Hester, del equipo Patriots de una escuela de East View, en Texas. Lo pronunció frente a una sorprendida periodista de TWC News, un canal de Austin.

“Al principio, empezamos lento, empezamos muy lento. Y sabes que eso está bien, está OK, porque a veces en la vida vas a empezar lento, y eso está bien. Nos dijimos a nosotros mismos: 'oye, vamos a empezar lento, vamos a ir yendo más rápido, vamos a empezar lento pero siempre, siempre vamos a terminar rápido. Sin importar cuál sea la puntuación, vamos a finalizar duro, vamos a finalizar rápido'. Sí, nos tenían (superados) en la primera mitad, no voy a mentir”

Estábamos invictos, pero nos tenían. Pero exigió coraje, actitud. Eso es todo lo que se necesita. ¡Todo lo que se necesita para ser exitoso es actitud! Y eso es lo que el entrenador nos dijo. Dijo: ‘Oigan, va a ser difícil- va a ser duro. Van a tener que salir, van a una batalla, van a una pelea y lo van a hacer por cada uno de ustedes. Háganlo por los demás. Lo van a hacer ustedes mismos, por nosotros y van a ganar’. Y creímos en eso, en verdad lo hicimos. Y es un sentimiento asombroso. Es un sentimiento asombroso cuando en verdad crees que vas a ser exitoso.

No importa la situación, no importa la puntuación, porque vas a ser exitoso, porque dedicaste todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el trabajo duro, y va a haber recompensa. Y si no hay recompensa, sigues dándole gloria a Dios. Si igual pierdes el partido, sigues respaldando a los demás. Y eso es de lo que nos dimos cuenta. Ganes o pierdas, nos dimos cuenta que vamos a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos a seguir sonriendo. ¡Es asombroso, asombroso!”.