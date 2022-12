¿Qué hay después de la muerte? Esto le ocurrió a una madre al despedir a su hijo

La muerte y lo que hay después de ella ha sido para la humanidad uno de los grandes misterios sin resolver. Los que creen en algo más allá de esta vida insisten en las señales que pueden probarlo. Una de ellas ocurrió durante el velorio de Trebby, un niño de siete años, en Legazpi (Filipinas).

Joy Ganda Vibar-Alamares, madre de Trebby, lloraba sin consuelo frente al pequeño ataúd donde reposaba el cuerpo de su hijo. Alrededor, la familia había pegado varios globos blancos, para despedirlo.

Un globo se desprendió y empezó a desplazarse hacia donde estaba sentada Joy Ganda hasta alcanzarla. Al comienzo, la mujer quiso ignorarlo, pero el objeto se resistía a dejarla.

La madre decidió abrazarlo y dedicarle unas palabras. El globo, finalmente, se alejó.

Para la familia de Trebby, se trató del espíritu del niño y de su última misión en este mundo.



La de Julia es una voz sin límites

Julia Maritza Cejas, de 12 años, con parálisis cerebral y una discapacidad visual, ha logrado cautivar a miles de cibernautas con su voz que parece no tener límites.

Vive en Santa Cruz de las Haciendas, en México, y un video en el que canta con el alma se hizo viral y la dio a conocer en su país.

Ya hay interesados en prepararla y lanzarla como cantante profesional. Mientras eso sucede, vale la pena escucharla de comienzo a fin en esta interpretación del tema I will always love you.



La mejor pareja de yoga

La sueca Rachel Brathen y Penny Lane, su mascota, se entienden a las mil maravillas durante las sesiones de yoga.

Brathen, maestra de esta disciplina, le enseñó a su pequeña cabra cómo acompañarla durante sus rutinas.

Meanwhile, in the @yoga_girl household... @penny_thegoat #pennythegoat #crowpose #babygoat #yoga #yogaeverydamnday Un vídeo publicado por Rachel Brathen (@yoga_girl) el8 de Feb de 2016 a la(s) 8:44 PST

El animalito se acomoda en la espalda de su dueña y guarda equilibrio mientras ella estira el cuerpo.

Ambas han probado la fama, gracias a las redes sociales. Yes que esta instructora cuenta ya con 1,8 millones de seguidores en Instagram.