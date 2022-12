¿Qué le pides a Dios? Inconsolable, niño colombiano conmueve con su respuesta

El hijo de Sandro Niño lloraba inconsolable en un rincón de la casa, cuando su padre decidió grabarlo con el celular en un intento por hacerlo sonreír. Lo que no esperaba este hombre es que el pequeño le expresara el dolor que albergaba en su corazón por cuenta de la crueldad humana.

<<Papá: ¿Qué es lo que le pides a Dios?>>

<<Hijo: Que dejen de pasar cosas en el mundo, que dejen de matar personas, que dejen de mandar perros a la calle, eso es lo que quiero toda mi vida>>

Así comenzó un diálogo que cada vez se hacía más emotivo e intenso.

<<Niño: Odio a las personas que echan perros a la calle y a los que matan personas, odio a los que hacen el mal>>

Acto seguido, el niño se arrodilla e intenta rezar. Su padre, conmovido, le pide que no llore más.

El mensaje ha traspasado las fronteras.



El video, publicado por el propio Sandro en su cuenta en Facebook, ha sido compartido más de 2.500 veces y alcanza las 95.000 reproducciones.



Historia de amor de una pareja con síndrome de Down

Salvatore y Caterina, una pareja italiana con síndrome de Down, protagoniza La propuesta especial, un video en el que el amor parece no conocer barreras.



Esta historia comienza en un restaurante de comidas rápidas a donde llega Salvatore con un coro de hombres que canta Come away with me, de Norah Jones. Era una serenata para Caterina, quien trabaja en el lugar.

Una novia sorprendida ve cómo su enamorado se arrodilla frente a ella. “¿Vamos a vivir juntos?”, le pregunta Salvatore al tiempo que abre una cajita en la que están las llaves de su futuro hogar.

La escena se cierra con un beso y las lágrimas de ambos. Al final, Salvatore y Caterina aparecen en su casa, cumpliéndose así el sueño de ambos.

Como ellos, son muchas las parejas que anhelan vivir juntas y contar con las mismas oportunidades. Ese es el mensaje que quiere dejar CoorDown , la ONG italiana que publicó este video.

Este sábado, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down.



¿Cuál es el hombre ideal?

Hoy, en el día del hombre, qué mejor que celebrar con el video lanzado por el portal BuzzFeed y que muestra cómo los estándares de belleza masculina son radicalmente opuestos en 12 países distintos.

En los Estados Unidos, por ejemplo, el hombre ideal es blanco y bardado; mientras que en Turquía la masculinidad está ligada al hombre romántico.

El encanto de un italiano, según los estudios mencionados en el video, radica en si viste a la moda; el británico, si tiene tatuajes, mucho mejor. El surcoreano exitoso, dicen, es el que combina músculos con rostro suave y maquillado. Un experimento viral que ya supera las 800 mil reproducciones.

Otros que celebraron el día del hombre fueron los tuiteros, que con memes se dieron un banquete de sarcasmo.