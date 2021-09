Que caiga un rayo no debería ser noticia, pero que once ayos impacten el mismo poste de luz en cuestión de segundos no puede pasarse por alto. Mucho menos cuando este fenómeno natural quedó captado en cámara, gracias a un residente de la localidad china de Quingdao, que lo grabó con su celular.

Y eso que las abuelas nos decían que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar.