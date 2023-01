¡Qué mujer! Se fracturó la rodilla durante carrera atlética y siguió su camino gateando

“¿Cuántos metros quedan para mi objetivo?”, le preguntó al juez, mientras sus piernas sangraban bajo el inclemente sol.

El espíritu competitivo de Rei Lida ha conmovido a muchas personas que le aplauden el haber seguido adelante en la competencia Princesa Ekiden, celebrada el pasado fin de semana en Japón.

Se corría la carrera de relevos cuando sufrió una lesión en la pierna, la cual la hizo caer de inmediato. La joven, de 19 años, lejos de quejarse, decidió apoyarse en las manos y las rodillas para seguir a gatas.

Recorrió nada más y nada menos que 200 metros de esta manera sobre el asfalto caliente y la única misión de entregar el testigo a su compañera, quien la esperaba con lágrimas en los ojos al ver la voluntad con la que la atleta continuaba.

Se conoció que su equipo no ‘la dejó sola’. El comisario de su compañía le informó al jurado que abandonaban la competencia debido al percance, pero la decisión no alcanzó a llegar al juez de campo. A Rei Lida le faltaban 20 metros cuando el hombre se enteró, así que decidió no frenarla.

"Luché para decidir si debía detenerla, pero sentí que ella podía lograrlo ya que estaba casi en su meta", dijo el juez principal.

Después de su genial actuación, la joven fue llevada al hospital, donde le diagnosticaron que tardará cuatro meses en recuperarse de su lesión inicial.