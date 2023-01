¡Qué peligro! Le fallaron los cálculos a hombre bala y sufrió duro accidente contra un payaso

Fue lanzado con demasiada potencia y traspasó las mallas de seguridad. Tanto el acróbata como su compañero sufrieron lesiones.

Jaime Almarza tiene 40 años y ha dedicado gran parte de su vida a la actividad circense. Este parecía un show normal, pero la persona encargada de manipular el cañón tuvo un descuido que estuvo cerca de convertirse en tragedia.

"Normalmente lo disparo con 80 libras (unos 36 kilos) de presión. Hoy por un error mío no desconecté la manguera y el compresor de aire me quedó haciendo retorno y me levantó las libras de presión. Por ende, tomó una mayor distancia", recoge Telefe citando al medio La Cuarta, de Chile.

En el video se observa cómo todo está listo para el show y los asistentes hacen el conteo regresivo. Tras el disparo, el hombre bala sale volando, pero no logra caer de forma segura.

Un payaso, compañero de escena, amortigua la caída, aunque ambos sufren lesiones.

“Almarza se fracturó la mandíbula y la rodilla, y el payaso sufrió lesiones leves”, describe Telefe. Ambos están fuera de peligro.

Entre tanto, la dirección del circo ofreció excusas por la angustiante escena que presenciaron los asistentes